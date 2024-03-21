На въезде во Львов столкнулись около 30 автомобилей

https://racurs.ua/n193539-na-vezde-vo-lvov-stolknulis-okolo-30-avtomobiley-video.html

Ракурс

На в’їзді до Львова сталася масштабна ДТП на Скнилівському мості — зіштовхнулися близько 27 авто.

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Про це уранці 21 березня повідомив мер Андрій Садовий.

Травмованих і загиблих попередньо немає. Уранці 21 березня у Львові був сильний туман.

У поліції зазначають, що рух мостом відбувається у реверсному режимі однією смугою з шести.

Правоохоронці закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР, а учасників руху врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.