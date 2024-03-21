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Ракурс
На въезде во Львов столкнулись около 30 автомобилей

На въезде во Львов столкнулись около 30 автомобилей (ВИДЕО)

21 мар 2024, 09:06
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На в’їзді до Львова сталася масштабна ДТП на Скнилівському мості — зіштовхнулися близько 27 авто.


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Про це уранці 21 березня повідомив мер Андрій Садовий.

Травмованих і загиблих попередньо немає. Уранці 21 березня у Львові був сильний туман.

У поліції зазначають, що рух мостом відбувається у реверсному режимі однією смугою з шести.

Правоохоронці закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР, а учасників руху врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.

Источник: Ракурс


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