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На в'їзді до Львова зіштовхнулися близько 30 авто
На в’їзді до Львова зіштовхнулися близько 30 авто (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193539-na-v-yizdi-do-lvova-zishtovhnulysya-blyzko-30-avto-video.htmlРакурс
На в’їзді до Львова сталася масштабна ДТП на Скнилівському мості — зіштовхнулися близько 27 авто.
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Про це уранці 21 березня повідомив мер Андрій Садовий.
Травмованих і загиблих попередньо немає. Уранці 21 березня у Львові був сильний туман.
У поліції зазначають, що рух мостом відбувається у реверсному режимі однією смугою з шести.
Правоохоронці закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР, а учасників руху врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.