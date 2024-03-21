Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На в'їзді до Львова зіштовхнулися близько 30 авто

На в’їзді до Львова зіштовхнулися близько 30 авто (ВІДЕО)

21 бер 2024, 09:06
999

На в’їзді до Львова сталася масштабна ДТП на Скнилівському мості — зіштовхнулися близько 27 авто.


.

Про це уранці 21 березня повідомив мер Андрій Садовий.

Травмованих і загиблих попередньо немає. Уранці 21 березня у Львові був сильний туман.

У поліції зазначають, що рух мостом відбувається у реверсному режимі однією смугою з шести.

Правоохоронці закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР, а учасників руху врахувати дану інформацію при плануванні маршруту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів