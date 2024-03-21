Рада приняла постановление, запустившее роспуск Запорожского облсовета

https://racurs.ua/n193550-rada-prinyala-postanovlenie-zapustivshee-rospusk-zaporojskogo-oblsoveta.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла постанову № 9118 «Про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану. Запустивши розпуск Запорізької обласної ради».

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Цим рішенням створюється прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані та передача їх повноважень ВЦА, повідомила у Фейсбук нардеп Ірина Геращенко.

Це удар по самоврядуванню. Проблема в Запоріжжі дійсно існує, обласна рада не може зібратися вже два роки. Але треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запорізькій облраді і перезавантажити її роботу за допомогою нових доброчесних депутатів.

Нардепка написала, що «Європейська солідарність» не голосувала за цю постанову, оскільки вбачає значні загрози для децентралізації в подібних рішеннях. Вона опублікувала фото результатів голосування у Раді.

Ліквідацію Запорізької облради підтримали «слуги», «Батьківщина», ОПЗЖ. За — 236 нардепів.