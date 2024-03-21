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Два батальона - российские добровольцы обнародовали потери ВС рф во время операции на территории россии
Два батальона — российские добровольцы обнародовали потери ВС рф во время операции на территории россииhttps://racurs.ua/n193559-dva-batalona-rossiyskie-dobrovolcy-obnarodovali-poteri-vs-rf-vo-vremya-operacii-na-territorii.htmlРакурс
В результаті «обмеженої визвольної операції» на території російської федерації «Російські визвольні сили» завдали втрат кремлівській армії у розмірі близько двох батальйонів.
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Про це розповів оператор БПЛА, доброволець Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський
Ми завдали суттєвої, насправді, шкоди ВС рф. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС рф — 651 військовий, санітарні втрати — 908, взято у полон 37 військових ЗС рф. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, з ладу було виведено 50 одиниць, — сказав він під час пресконференції в Києві 21 березня.
Нагадаємо, до «Російських Визвольних Сил» входять РДК, ЛСР та Сибірський батальйон.
Раніше на прес-конференції представники російських добровольців повідомили, що взяли в полон декілька десятків російських військових.