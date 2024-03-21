Два батальона - российские добровольцы обнародовали потери ВС рф во время операции на территории россии

https://racurs.ua/n193559-dva-batalona-rossiyskie-dobrovolcy-obnarodovali-poteri-vs-rf-vo-vremya-operacii-na-territorii.html

Ракурс

В результаті «обмеженої визвольної операції» на території російської федерації «Російські визвольні сили» завдали втрат кремлівській армії у розмірі близько двох батальйонів.

.

Про це розповів оператор БПЛА, доброволець Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський

Ми завдали суттєвої, насправді, шкоди ВС рф. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС рф — 651 військовий, санітарні втрати — 908, взято у полон 37 військових ЗС рф. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, з ладу було виведено 50 одиниць, — сказав він під час пресконференції в Києві 21 березня.

Нагадаємо, до «Російських Визвольних Сил» входять РДК, ЛСР та Сибірський батальйон.

Раніше на прес-конференції представники російських добровольців повідомили, що взяли в полон декілька десятків російських військових.