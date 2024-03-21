Армия рф ударила баллистической ракетой по Николаеву. Фото: ОП

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Потужні вибухи пролунали у Миколаєві в четвер, 21 березня.

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Про приліт повідомила місцева влада. Попередньо відомо про те, що окупанти вдарили по обласному центру балістичним озброєнням. Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram поінформував, що внаслідок обстрілу загинула одна жінка. Постраждали четверо осіб — три жінки та чоловік. Пошуки ще тривають.

Інші подробиці ворожого удару не розкриваються. У Миколаївській, а також Херсонській областях оголошували повітряну тривогу з 14.29 по 14.43. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, вночі 21 росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555. Ракети заходили з півночі, але основним напрямком удару був Київ. Українська ППО знищила всі цілі, але уламки ракет пошкодили багато будинків, щонайменше четверо осіб постраждали.