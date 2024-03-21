Безсонна ніч у Києві - ППО збила усі ракети над столицею, але є руйнування

https://racurs.ua/ua/n193534-bezsonna-nich-u-kyievi-ppo-zbyla-usi-rakety-nad-stolyceu-ale-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Українська ППО під час нічної атаки 21 березня збили усі ракети, якими армія рф атакувала Київ.

.

В Повітряних силах повідомили про знищення 31 ракети: двох — балістичних та 29 — крилатих.

Росіяни атакували Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555. Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — Київ.

Про те, що під час російської ракетної атаки на Київ минулої ночі було збито близько 30 ракет, повідомив голова міської адміністрації Сергій Попко.

Після паузи в 44 дні ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території рф, — написав він у Телеграм.

За його словами, повітряна тривога в українській столиці тривала три години.

Після складних маневрів у сусідніх областях ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Згодом мер Віталій Кличко розповів, що у результаті удару по Києву постраждали 10 осіб.

До 10 збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували. Решті медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо — у Святошинському, — написав він в телеграмі.

Також Кличко повідомив, що в Шевченківському районі, де спалахнула квартира в житловому будинку, триває евакуація мешканців.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли, що ракети, які перебували в повітряному просторі Житомирської та Рівненської областей, постійно змінювали курс і в підсумку полетіли на Київ.

Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» у напрямку Києва, — повідомили Повітряні сили о 5 ранку за місцевим часом.

За кілька хвилин було зафіксовано повторні пуски ракет українською столицею.

у Національній поліції о 8.00 21 березня підсумували наслідки атаки рашистів на Київ.

Подільський район: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.

Шевченківський район: виникла пожежа у квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках та будівля навчального закладу.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.

Тим часом у Харкові триває ліквідація пожежі і пошукові роботи у виробничій будівлі. Підрозділам ДСНС вдалось врятувати одну людину, 9 людей постраждали. На жаль, 5 жителів загинули.