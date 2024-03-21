Новую военную помощь для Украины объявила Эстония. Фото:

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Ракурс

Україна отримає від Естонії новий пакет військової допомоги.

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Вартість нового пакету становить 20 млн євро. Сили оборони отримають від естонського уряду артилерійські боєприпаси, безвідкатні протитанкові гармати, вибухівку, протигази, снайперське спорядження тощо. Про це 21 березня заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва, передає прес-служба відомства.

Ми зібрали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, переконавшись, що не зменшимо готовність Естонії до оборони, — заявив він.

За словами Певкура, Україна потребує додаткових боєприпасів з наближенням літа, різноманітних елементів протиповітряної оборони, а також запчастин та засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 19 березня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро. ЗСУ отримають зі складів Бундесверу 10 тис. артснарядів, 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.

Того ж дня Бельгія оголосила про надання Україні військової допомоги на суму 412 млн євро. До нового пакету увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO та три мінні тральщики класу Alkmaar.