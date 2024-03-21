Разрушения в Киеве. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n193563-rossiyskie-rakety-21-marta-byli-naceleny-na-obekty-gur-smi.html

Ракурс

Ракетний удар росії вночі 21 березня був націлений на Головне управління розвідки.

.

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими окупанти атакували Київ, були націлені на об'єкти ГУР Міністерства оборони України. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовника з воєнної розвідки.

Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті, — зазначило джерело.

Нагадаємо, вночі 21 росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555. Ракети заходили з півночі, але основним напрямком удару був Київ.

Повітряна тривога в українській столиці тривала три години, а російські ракети заходили на Київ одночасно після того, як в сусідніх областях зробили складні маневри. Спершу вони перебували в повітряному просторі Житомирської та Рівненської областей, постійно змінювали курс і в підсумку полетіли на Київ.

ППО знищила всі повітряні цілі. Внаслідок падіння уламків в столиці постраждали 10 осіб. У кількох районах були зафіксовані пошкодження будівель.

Джерело: «Українська правда»