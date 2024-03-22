«Укрзализныця» сообщила список поездов, которые опаздывают из-за ракетной атаки

В результаті нічних обстрілів зафіксовано декілька знеструмлених ділянок, залучили резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

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«Укрзалізниця» повідомила, що у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

В списку вказані потяги, які затримуються.

Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде — ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком, — повідомили залізничники.