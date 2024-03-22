Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
"Укрзалізниця" повідомила список поїздів, які запізнюються через ракетну атаку

«Укрзалізниця» повідомила список поїздів, які запізнюються через ракетну атаку

22 бер 2024, 08:29
999

В результаті нічних обстрілів зафіксовано декілька знеструмлених ділянок, залучили резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.


.

«Укрзалізниця» повідомила, що у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

В списку вказані потяги, які затримуються.

Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде — ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком, — повідомили залізничники.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів