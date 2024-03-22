За ночь россия выпустила по Украине более 60 «шахедов» и почти 90 ракет разных типов

За ніч росія випустила по Україні понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів.

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Про це повідомив уранці 22 березня президент Володимир Зеленський. Він написав, що російські нацисти цілили по електростанціях, лініях постачання енергії, греблі ГЕС.

У населених пунктах, де зафіксували пошкодження, триває відновлення постачання електрики: Харківщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина, Вінничина, Івано-Франківщина.

У всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина — всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи. У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви.