Первая группа украинских пилотов закончила базовую летную подготовку на F-16

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Перші десять українських льотчиків закінчили базову льотну підготовку на F-16 у Великій Британії.

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Про це 22 березня повідомила пресова служба уряду в Лондоні.

Повідомляється, що наші пілоти пройшли льотну, наземну та мовну підготовку, та переходять до поглибленої льотної підготовки під керівництвом французьких інструкторів.

Українці навчалися загальному управлінню літаком, польотам за приладами, низькорівневій навігації та пілотуванню в складі розширеного строю під керівництвом інструкторів.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс привітав «відважних українських льотчиків» і наголосив на тому, що льотчики Королівських повітряних сил надали їм найкращу підготовку.

І тепер ці льотчики на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення путіна, — сказав він.

Раніше в українських ПС заявляли, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку.

Так не робила ще жодна країна світу, — казав колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

В інтерв’ю «Укрінформу» Ігнат нагадав, що спочатку наша країна отримає невелику кількість літаків (попередньо — від 24). І це будуть літаки не найновіших модифікацій.

Всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все — перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово. Льотчики вже виконують польоти з інструкторами, все це відбувається у прискореному порядку, згідно з чітким планом дій, — сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що в умовах війни неможливо побудувати інфраструктуру для F-16, згідно з вимогами країн НАТО, тож «літаки можуть злітати з того, що у нас є".