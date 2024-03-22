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Такого не было даже прошлой зимой, мы привлекаем аварийную помощь из-за границы - "Укрэнерго" о ракетной атаке рф
Такого не было даже прошлой зимой, мы привлекаем аварийную помощь из-за границы — «Укрэнерго» о ракетной атаке рфhttps://racurs.ua/n193586-takogo-ne-bylo-daje-proshloy-zimoy-my-privlekaem-avariynuu-pomosch-iz-za-granicy-ukrenergo.htmlРакурс
Голова Укренерго заявив, що «навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі».
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У енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі. Аварійні відключення запровадили у семи областях.
Найважча ситуація у Харкові — там армія РФ буквально намагалась знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.
Пошкоджені десятки об'єктів, аварійні відключення діють в семи областях. Повідомляється, що енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн.
Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго», мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.
Виведена з роботи високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами 14 березня.
Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська.
Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів.
Відновлювальні роботи відбуватимуться в декілька етапів: спершу заживлять критичну інфраструктуру, потім увімкнуть світло для населення, а тоді — заживлюватимуть промисловість.
Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає, повідомив премʼєр Денис Шмигаль.