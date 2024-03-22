Такого не было даже прошлой зимой, мы привлекаем аварийную помощь из-за границы - "Укрэнерго" о ракетной атаке рф

https://racurs.ua/n193586-takogo-ne-bylo-daje-proshloy-zimoy-my-privlekaem-avariynuu-pomosch-iz-za-granicy-ukrenergo.html

Ракурс

Голова Укренерго заявив, що «навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі».

.

У енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі. Аварійні відключення запровадили у семи областях.

Найважча ситуація у Харкові — там армія РФ буквально намагалась знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.