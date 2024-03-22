Такого не було навіть минулої зими, ми залучаємо аварійну допомогу з-за кордону - "Укренерго" про ракетну атаку рф

https://racurs.ua/ua/n193586-takogo-ne-bulo-navit-mynuloyi-zymy-my-zaluchaiemo-avariynu-dopomogu-z-za-kordonu-ukrenergo.html

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Голова Укренерго заявив, що «навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі».

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У енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі. Аварійні відключення запровадили у семи областях.

Найважча ситуація у Харкові — там армія РФ буквально намагалась знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.