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Ракурс
НПЗ на территории рф являются законными целями с военной точки зрения - вице-премьер

НПЗ на территории рф являются законными целями с военной точки зрения — вице-премьер

22 мар 2024, 12:53
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Нафтопереробні заводи на території росії є законними цілями з військового погляду.


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Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні, — відреагувала урядовиця на статтю Financial Times про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

Напередодні американське видання опублікувало матеріал, в якому процитувало місцевих посадовців, котрі виступили із закликами до українських військових не завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах рф. Стефанішина під час «Київського безпекового форуму» заявила, що у цьому випадку Україна діє «згідно зі стандартами НАТО».

Стефанішина розповіла, що у лютому 2022 року, на початку великої війни, говорила зі штаб-квартирою НАТО і там їй пояснили, що у розумінні Альянсу означає «закрити небо» над Україною.

Вони сказали: «Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території рф, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які роблять ракети». Тож ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО, — сказала віцепрем'єрка.

Источник: Ракурс


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