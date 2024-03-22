НПЗ на території рф є законними цілями з військового погляду - віце-прем'єр

https://racurs.ua/ua/n193590-npz-na-terytoriyi-rf-ie-zakonnymy-cilyamy-z-viyskovogo-poglyadu-vice-premier.html

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Нафтопереробні заводи на території росії є законними цілями з військового погляду.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні, — відреагувала урядовиця на статтю Financial Times про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

Напередодні американське видання опублікувало матеріал, в якому процитувало місцевих посадовців, котрі виступили із закликами до українських військових не завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах рф. Стефанішина під час «Київського безпекового форуму» заявила, що у цьому випадку Україна діє «згідно зі стандартами НАТО».

Стефанішина розповіла, що у лютому 2022 року, на початку великої війни, говорила зі штаб-квартирою НАТО і там їй пояснили, що у розумінні Альянсу означає «закрити небо» над Україною.