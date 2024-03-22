У Зеленского открестились от статьи FT о призывах США к Украине прекратить избивать по российским НПЗ

https://racurs.ua/n193596-u-zelenskogo-prokommentirovali-statu-ft-o-prizyvah-ssha-v-ukrainu-prekratit-bit-po-rossiyskim-npz.html

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У Зеленського назвали «фіктивною інформацією» повідомлення FT, що США закликали Україну припинити атаки по нафтовій інфраструктурі рф.

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Заяву зробив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Це фіктивна інформація. Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може знежирити російські інструменти війни. Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру, — сказав Подоляк в ефірі російського телеканалу «Дождь».

Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що «ми розуміємо заклики американських партнерів», але Україну відповіла на такі заклики «досягненням своїх цілей» та «дуже успішними операціями» на території рф.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру росії.