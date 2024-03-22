Центр авиации СБУ создал Кабмин

В Украине появится Центр авиации СБУ, фото: VPK.name

https://racurs.ua/n193601-centr-aviacii-sbu-sozdal-kabmin.html

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Уряд погодив пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи «Центр авіації Служби безпеки України».

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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що новостворена установа виконуватиме задачі, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму.