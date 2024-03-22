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Ракурс
В Україні з’явиться Центру авіації СБУ, фото: VPK.name

Центр авіації СБУ створив Кабмін

22 бер 2024, 17:07
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Уряд погодив пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи «Центр авіації Служби безпеки України».


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Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що новостворена установа виконуватиме задачі, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму.

Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями, — зазначив нардеп.

Джерело: Ракурс


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