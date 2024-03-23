Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харькова, фото: ГСЧС
В Харькове в результате повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский (ФОТО)https://racurs.ua/n193613-v-harkove-v-rezultate-povtornogo-obstrela-postradali-spasatel-i-policeyskiy-foto.htmlРакурс
У Харкові під час повторного російського обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський.
.
Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА у місті сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв. м. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.
Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА, — вказано в повідомленні. — В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.
Також внаслідок повторного удару безпілотником було пошкоджено два автомобілі ДСНС.
Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей, — наголошують у відомстві.
Читайте также
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Загрузка...