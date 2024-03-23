Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: ДСНС

У Харкові внаслідок повторного обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський (ФОТО)

23 бер 2024, 08:21
999

У Харкові під час повторного російського обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський.


.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА у місті сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв. м. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА, — вказано в повідомленні. — В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.

Також внаслідок повторного удару безпілотником було пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей, — наголошують у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів