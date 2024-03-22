До Харкова направлено бригади енергетиків з інших областей — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n193612-do-harkova-napravleno-brygady-energetykiv-z-inshyh-oblastey-minenergo.htmlРакурс
У Харкові найскладніша ситуація з електропостачанням серед усіх регіонів, що сьогодні, 22 березня, постраждали внаслідок російського ранкового ракетного обстрілу.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Роботи по Харкову ведуться щогодинно, ми відновлюємо постачання електроенергії і маємо відповідні плани, щоб зробити це якнайскоріше, — зазначив він. — Ми мобілізували всі ресурси для максимально швидкого відновлення. Критична інфраструктура заживлена, зараз відбуваються роботи для забезпечення постачання електроенергії населенню.
За словами міністра, для прискорення робіт до регіону направлено бригади енергетиків і з інших областей.
У прес-службі Міненерго зазначають, що станом на 20.00 енергетики протягом доби повернули світло для понад 1 млн споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли та мережеві обмеження. Усіх шахтарів, які були у знеструмлених шахтах, виведено на поверхню.
Зокрема:
- у Дніпропетровській області залишаються відключеними 25,5 тис. абонентів. Тривають відновлювальні роботи;
- у Запорізькій області після обстрілів залишаються без напруги 137 абонентів. Також з технологічних причин вимикалися 5 тис. 924 споживачі — усіх заживлено;
- у Львівській області усі 2,5 тисячі споживачів, які знеструмлювалися внаслідок ранкового удару, заживлені;
- на Одещині залишаються без світла 177 тис. споживачів, які тимчасово знеструмлені через мережеві обмеження. Увечері через значні пошкодження та навантаження на систему введено екстрені відключення світла;
- на Сумщині енергетики відновили повітряну лінію, що була пошкоджена, заживлено 1,2 тис. споживачів. Залишаються без напруги 6 тис. 940 споживачів у 73 населених пунктах;
- У Харківській області енергетики повернули світло 310 тис. споживачів міста Харків. Залишаються без напруги 360 тис. споживачів. Заживлена вся критична інфраструктура міста. Тривають відновлювальні роботи. Споживачі Харківської області, які вимикалися через ранковий обстріл обласного центру, заживлені;
- У Хмельницькій області заживлено всіх споживачів, які вимикалися внаслідок ракетного обстрілу. Однак на період вечірнього максимуму споживання вводяться мережеві обмеження: відключено 30,8 тис. споживачів у 51 населеному пункті.