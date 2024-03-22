У Харкові найскладніша ситуація з енергопостачанням

https://racurs.ua/ua/n193612-do-harkova-napravleno-brygady-energetykiv-z-inshyh-oblastey-minenergo.html

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У Харкові найскладніша ситуація з електропостачанням серед усіх регіонів, що сьогодні, 22 березня, постраждали внаслідок російського ранкового ракетного обстрілу.

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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Роботи по Харкову ведуться щогодинно, ми відновлюємо постачання електроенергії і маємо відповідні плани, щоб зробити це якнайскоріше, — зазначив він. — Ми мобілізували всі ресурси для максимально швидкого відновлення. Критична інфраструктура заживлена, зараз відбуваються роботи для забезпечення постачання електроенергії населенню.

За словами міністра, для прискорення робіт до регіону направлено бригади енергетиків і з інших областей.

У прес-службі Міненерго зазначають, що станом на 20.00 енергетики протягом доби повернули світло для понад 1 млн споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли та мережеві обмеження. Усіх шахтарів, які були у знеструмлених шахтах, виведено на поверхню.

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