На Одещині запроваджують екстрені відключення світла

https://racurs.ua/ua/n193604-v-odesi-cherez-rosiyski-obstrily-perehodyat-na-ekstreni-vidkluchennya-svitla-dtek.html

Ракурс

Одеса та Одеський район через спричинені російським ранковим обстрілом значні масштаби пошкоджень змушені переходити на екстрені відключення світла.

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.