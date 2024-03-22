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На Одещині запроваджують екстрені відключення світла
В Одесі через російські обстріли переходять на екстрені відключення світла — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n193604-v-odesi-cherez-rosiyski-obstrily-perehodyat-na-ekstreni-vidkluchennya-svitla-dtek.htmlРакурс
Одеса та Одеський район через спричинені російським ранковим обстрілом значні масштаби пошкоджень змушені переходити на екстрені відключення світла.
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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.
Графіки відключень наразі застосовувати неможливо, — наголошується в повідомленні. — Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.
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