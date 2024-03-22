В Одесской области вводят экстренные отключения света

https://racurs.ua/n193604-v-odesse-iz-za-rossiyskih-obstrelov-perehodyat-na-ekstrennye-otklucheniya-sveta-dtek.html

Ракурс

Одеса та Одеський район через спричинені російським ранковим обстрілом значні масштаби пошкоджень змушені переходити на екстрені відключення світла.

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.