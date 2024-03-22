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В Одесской области вводят экстренные отключения света

В Одессе из-за российских обстрелов переходят на экстренные отключения света — ДТЭК

22 мар 2024, 18:51
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Одеса та Одеський район через спричинені російським ранковим обстрілом значні масштаби пошкоджень змушені переходити на екстрені відключення світла.


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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

Графіки відключень наразі застосовувати неможливо, — наголошується в повідомленні. — Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.

Источник: Ракурс


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