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В Одесской области вводят экстренные отключения света
В Одессе из-за российских обстрелов переходят на экстренные отключения света — ДТЭКhttps://racurs.ua/n193604-v-odesse-iz-za-rossiyskih-obstrelov-perehodyat-na-ekstrennye-otklucheniya-sveta-dtek.htmlРакурс
Одеса та Одеський район через спричинені російським ранковим обстрілом значні масштаби пошкоджень змушені переходити на екстрені відключення світла.
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Про це сьогодні, 22 березня, повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.
Графіки відключень наразі застосовувати неможливо, — наголошується в повідомленні. — Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.
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