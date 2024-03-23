Россияне в ночь на 23 марта совершили массированную атаку Украины беспилотниками, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n193614-31-shahed-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-23-marta-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині);

34 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Курська область рф та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).