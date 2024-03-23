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31 «Шахед» уничтожили силы ПВО в ночь на 23 марта (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193614-31-shahed-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-23-marta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині);
- 34 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Курська область рф та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.
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