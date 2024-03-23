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Ракурс
Росіяни в ніч на 23 березня здійснили масовану атаку України безпілотниками, фото: «Мілітарний»

31 «Шахед» знищили сили ППО в ніч на 23 березня (ІНФОГРАФІКА)

23 бер 2024, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині);
  • 34 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Курська область рф та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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