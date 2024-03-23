Росіяни в ніч на 23 березня здійснили масовану атаку України безпілотниками, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n193614-31-shahed-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-23-bereznya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині);

34 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Курська область рф та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).