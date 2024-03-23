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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині);
- 34 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Курська область рф та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.
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