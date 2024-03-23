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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 435 тим. 760 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 852 танки;
- 13 тис. 130 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 18 одиниць РСЗВ;
- 723 одиниці засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 463 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 992 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 14 тис. 344 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 768 одиниць спеціальної техніки.
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