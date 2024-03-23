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Захисники України ліквідували вже понад 435 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1050 осіб за добу (ІНФОГРАФІКА)

23 бер 2024, 09:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 435 тим. 760 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 852 танки;
  • 13 тис. 130 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 18 одиниць РСЗВ;
  • 723 одиниці засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 463 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 992 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 14 тис. 344 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 768 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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