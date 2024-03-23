Захисники України ліквідували вже понад 435 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193616-rosiyska-armiya-vtratyla-1050-osib-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже загалом близько 435 тим. 760 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 23 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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