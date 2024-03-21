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Ракурс
92 бригада знищила бронегрупу ворога і втопила БТР росіян

92 бригада знищила бронегрупу ворога і втопила БТР росіян (ВІДЕО)

21 бер 2024, 08:54
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Уранці 21 березня на позиції 92-ої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка біля Андріївки висунулась потужна бронегрупа ворога — 10 броньованих машин.


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Це були два танки, три БТРи, дві БМП, три МТЛБ. Штурмовики 92-ої бригади розвалили всю групу росіян, повідомляє воєнний журналіст Андрій Цаплієнко, який оприлюднив відповідне відео.

Цей зарахують за БТР, — прокоментувала аеророзвідка бригади кадри, на яких видно одного з невдах-штурмовиків та БТР, який плаває поруч у водоймі.

Штурмовики 92-ої бригади розвалили всю групу нападників. З десяти одиниць бронетехніки вісім було підбито. Одній вдалось втекти. А ось один БТР окупанти просто втопили. З його екіпажу вцілив лише один рашист.

Його і зафіксували поруч з втопленим БТРом (темна пляма на воді) аеророзвідники підрозділу Code 9.2.

Джерело: Ракурс


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