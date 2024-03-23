Во Львовской области произошел пожар в деревянной церкви в селе Сможе, фото: ГСЧС

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На Львівщині рятувальники сьогодні, 23 березня, ліквідували пожежу в дерев’яній церкві у селі Сможе.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент прибуття полум’я охопило більшу частину дерев’яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев’яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви, — вказано в повідомленні.

Пожежу ліквідували о 12.37.