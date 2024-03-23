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Во Львовской области произошел пожар в деревянной церкви в селе Сможе, фото: ГСЧС
Во Львовской области горела деревянная церковь (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n193625-vo-lvovskoy-oblasti-gorela-derevyannaya-cerkov-foto-video.htmlРакурс
На Львівщині рятувальники сьогодні, 23 березня, ліквідували пожежу в дерев’яній церкві у селі Сможе.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На момент прибуття полум’я охопило більшу частину дерев’яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев’яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви, — вказано в повідомленні.
Пожежу ліквідували о 12.37.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються, — зазначають у відомстві.