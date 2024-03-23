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На Львівщині сталася пожежа у дерев’яній церкві у селі Сможе, фото: ДСНС

На Львівщині горіла дерев’яна церква (ФОТО, ВІДЕО)

23 бер 2024, 14:19
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На Львівщині рятувальники сьогодні, 23 березня, ліквідували пожежу в дерев’яній церкві у селі Сможе.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент прибуття полум’я охопило більшу частину дерев’яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев’яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви, — вказано в повідомленні.

Пожежу ліквідували о 12.37.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються, — зазначають у відомстві.

На Львівщині сталася пожежа у дерев’яній церкві у селі Сможе, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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