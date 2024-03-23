Лондон показал фото с выпуска первых пилотов ВСУ. Фото: Минобороны Великобритании

https://racurs.ua/n193635-obuchenie-na-f-16-britancy-pokazali-foto-s-vypuska-pervyh-pilotov-vsu.html

Ракурс

Перша група пілотів Повітряних сил ЗСУ завершила базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

.

Десяток льотчиків навчалися у Великій Британії й пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил. Після цього українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції. Про це Міністерство оборони Великої Британії 23 березня повідомило у соціальній мережі X.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах Америки має завершитись на початку літа. А американські ЗМІ інформували, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що винищувачів F-16 не виставить для 12 українських пілотів, які влітку 2024 року будуть готові до бойових польотів. До того моменту, коли льотчики прибудуть до України, союзники передадуть шість літаків із 45 обіцяних.