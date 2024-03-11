Україна влітку отримає лише шість винищувачів F-16. Фото:

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Американських винищувачів F-16 не виставить для 12 українських пілотів, які вже цього літа будуть готові до бойових польотів.

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Менше, ніж повна ескадрилья буде готова до бойових польотів на винищувачах F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та США. Однак до того моменту, коли льотчики прибудуть до України, союзники передадуть шість літаків із 45 обіцяних. Про це повідомило видання New York Times.

Зазначається, що поставленні Силам оборони винищувачі, найімовірніше, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності та бомбами, що частково компенсуватиме дефіцит боєприпасів наземного базування.

Тим часом офіційні особи вважають, що досі є багато невизначеності щодо того, коли кожна країна передасть Україні F-16, скільки точно, як швидко пройдуть навчання всі пілоти, чи буде достатньо людей для обслуговування літаків.

За словами міністра оборони Данії, підготовка українських пілотів «йде добре». Зараз у цій країні вчаться близько 50 українських техніків, які будуть підтримувати роботу й ремонтувати реактивні літаки.

За інформацією NYT, для обслуговування одного винищувача треба від восьми до 14 осіб. Однак процес передачі Україні винищувачів F-16 може затягнутися на роки, бо необхідно мати достатньо техніків для належного обслуговування цих літаків. Також в Україні треба ремонтувати застарілі та пошкоджені війною злітно-посадкові смуги. Це теж може стати причиною затримки.

Нагадаємо, 1 березня в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що українські льотчики та інженери вже відпрацьовують тактичні прийоми — вчаться завдавати ударів з F-16 по повітряних й наземних цілях.

Джерело: New York Times