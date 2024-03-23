Пожар вспыхнул в районе базы оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Пожежа в районі військової бази російських окупантів спалахнула у Маріуполя.

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Загорянні сталося на проспекті Металургів у суботу, 23 березня. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Російські військові знов підпалили очерет в місці базування в районі мосту через Кальчик по пр. Металургів. Або не військові підпалили базу. У будь-якому випадку в близькості до бази дуже файно палає, — йдеться у дописі.

Також радник мера висміяв пабліки окупантів, які почали наввипередки писати про те, що начебто горить поле. Однак на місці влучання, за його словами, поля ніколи не було.

Перед цим сьогодні вдень були прильоти в місцях розташування окупантів у Маріуполі. Андрющенко зазначає про влучання на північному сході в Маріупольському району. Детонації після вибуху не було.

Готуйте пакети, росіяни, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 22 березня Головне управління розвідки провело операцію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області — внаслідок двох вибухів була уражена група російських загарбників та їхня військова техніка: дві вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot».