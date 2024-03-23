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Ракурс
У Мелітополі ГУР та партизани знищили групу окупантів. Фото:

ГУР та партизани знищили групу окупантів та техніку в Мелітополі

23 бер 2024, 17:19
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ГУР провело операцію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.


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У п’ятницю, 22 березня, в місті пролунали два вибухи. Була уражена група російських загарбників та їхня військова техніка. Ця акція була виконана українською воєнною розвідкою спільно з місцевим рухом опору. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Попередньо відомо, що в епіцентрі вибухів перебували близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot». Втрати противника ще уточнюються.

Нагадаємо, 14 січня на вулиці Гоголя у Мелітополі пролунав вибух — місцеві партизани підірвали автомобіль російських загарбників УАЗ «Patriot». Джип було знищено, а ураження зазнали четверо окупантів.

Джерело: Ракурс


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