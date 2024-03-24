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ВСУ нанесли удары по объектам рашистов в Крыму, скриншот видео
Уничтоженный в Крыму узел связи чф рф был важным для управления войсками — ВМС ВСУhttps://racurs.ua/n193648-unichtojennyy-v-krymu-uzel-svyazi-chf-rf-byl-vajnym-dlya-upravleniya-voyskami-vms-vsu.htmlРакурс
Вузол зв’язку чорноморського флоту рф, знищений у тимчасово окупованому Севастополі 23 березня, був важливим елементом управління військами.
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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».
Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв’язок, вони завжди впливають на можливість управляти військами, — наголосив він. — В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас, наприклад, є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати.
Нагадаємо, СтратКом ЗСУ сьогодні, 24 березня, повідомив, що Сили оборони України успішно вразили російські великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал», а також центр зв’язку та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф.
Джерело: «Укрінформ»