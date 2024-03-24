Вузол зв’язку чорноморського флоту рф, знищений у тимчасово окупованому Севастополі 23 березня, був важливим елементом управління військами.

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв’язок, вони завжди впливають на можливість управляти військами, — наголосив він. — В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас, наприклад, є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати.