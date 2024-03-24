Российская атака повредила объекты «Нафтогаза» на западе Украины

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Цензор.нет»
Российская атака повредила объекты «Нафтогаза» на западе Украиныhttps://racurs.ua/n193649-rossiyskaya-ataka-povredila-obekty-naftogaza-na-zapade-ukrainy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці атакували українську енергетичну структуру.
.
В результаті є пошкодження обʼєктів «Нафтогазу» на заході України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Попередньо — без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — зазначив він, не розкриваючи деталей.
Раніше сьогодні повідомлялося, що росіяни двічі атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Львівської області.