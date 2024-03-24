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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Цензор.нет»

Российская атака повредила объекты «Нафтогаза» на западе Украины

24 мар 2024, 11:58
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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці атакували українську енергетичну структуру.


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В результаті є пошкодження обʼєктів «Нафтогазу» на заході України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Попередньо — без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — зазначив він, не розкриваючи деталей.

Раніше сьогодні повідомлялося, що росіяни двічі атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Львівської області.

Источник: Ракурс


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