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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Цензор.нет»

Російська атака пошкодила об'єкти «Нафтогазу» на заході України

24 бер 2024, 11:58
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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці атакували українську енергетичну структуру.


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В результаті є пошкодження обʼєктів «Нафтогазу» на заході України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Попередньо — без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — зазначив він, не розкриваючи деталей.

Раніше сьогодні повідомлялося, що росіяни двічі атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Львівської області.

Джерело: Ракурс


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