Російська атака пошкодила об'єкти «Нафтогазу» на заході України

Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n193649-rosiyska-ataka-poshkodyla-obiekty-naftogazu-na-zahodi-ukrayiny.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці атакували українську енергетичну структуру.

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В результаті є пошкодження обʼєктів «Нафтогазу» на заході України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Попередньо — без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — зазначив він, не розкриваючи деталей.

Раніше сьогодні повідомлялося, що росіяни двічі атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Львівської області.