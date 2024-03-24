Рашисти вдарили по Львівщині «кинджалами», є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Росіяни атакували Львівщину ракетами «Кинджал», фото: «Корреспондент.нет»

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Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вранці, під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09.31, з літаків з МіГ-31К вдарили по Львівській області ракетами «Кинджал».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі, — зазначив він. — Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце

Раніше сьогодні, під час масованої нічної повітряної атаки, до Львівської області залетіли 19 крилатих ракет та сім ударних безпілотників. Козицький повідомляв, що сили ППО збили вісім ракет та усі сім «шахедів».

«Шахеди» та ракети вночі атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області, в результаті чого виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.