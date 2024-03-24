Энергетики вернули в Одессу свет, Харьков полностью не заживлен

https://racurs.ua/n193656-energetiki-vernuli-v-odessu-svet-harkov-polnostu-ne-zajivlen.html

Ракурс

Енергетикам 24 березня вдалося повернути в Одесу світло. У разі збільшення навантаження на систему в місті та області введуть графіки відключень електроенергії.

.

Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутись до нормального режиму електропостачання, — наголошує ДТЕК.

У Харкові електропостачання відновили для близько 40% споживачів. Про це сьогодні, 24 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, енергетики цілодобово усувають наслідки масованої атаки окупантів по Харкову. Також до робіт з відновлення долучаються працівники комунальних підприємств.

За його словами, водопостачання та водовідведення відновлено практично в усіх будинках. Також близько 60% споживачів — з опаленням.

Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Зараз заживлено близько 40% будинків. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точної дати повного відновлення ніхто сказати не може. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто, — зазначив Ігор Терехов.

Після атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури оператори системи розподілу, що працюють у Харківській, Одеській і Хмельницькій областях, закликають споживачів максимально економно і раціонально користуватися електрикою, щоб допомогти відновленню пошкоджених об'єктів.

В Одеській і Хмельницькій областях у разі зростання споживання можуть бути застосовані графіки відключень електроенергії, запроваджені після масованої атаки рф по енергосистемі 22 березня — про це 24 березня повідомляє НЕК «Укренерго».

За її даними, мережеві обмеження, спричинені пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури, діють у Харкові. Там погодинні обмеження запроваджено для 200 тисяч абонентів.

Станом на 12.00 неділі, 24 березня, енергетикам ДТЕК вдалося під'єднати до електрики всіх абонентів Одеси, однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення (згідно з графіком стабілізаційних відключень), повідомив енергохолдинг.

Як зазначає «Укренерго», ранкова ракетна атака 24 березня суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але БПЛА атакували енергооб'єкти Дніпропетровської області. У результаті уламками було пошкоджено частину обладнання на одній із підстанцій і високовольтну лінію електропередачі. Водночас у Кривому Розі фіксувалися перебої з теплопостачанням і порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Але «Укренерго» та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів, наголошує компанія.

Також під час повітряної тривоги вимикалася повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС, але фахівці «Укренерго» вже повернули її в роботу.

За даними Міненерго, через падіння уламків дрона пошкоджено лінії електропередачі в Київській області та знеструмлено 1,7 тис. споживачів у двох населених пунктах.

Крім того, ворог намагався уразити об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області — сталося загоряння обладнання, об'єкт знеструмлено, але постраждалих немає. Триває уточнення наслідків. Як відомо, йдеться про Стрий.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 14 900 МВт-год (новий рекорд у березні — ЕР), експорту не передбачається (його також не було в п’ятницю, у суботу йшов у незначних обсягах приблизно 1000 МВт-год).

У всіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи.