ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии в результате атаки 22 марта

https://racurs.ua/n193666-dtek-poteryal-polovinu-generacii-elektroenergii-v-rezultate-ataki-22-marta.html

Ракурс

Російська атака на енергосистему України в п’ятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК втратив половину генерації електроенергії.

.

Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення — будемо з’ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць, — заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Енергетикам вдалося повернути в Одесу світло. У разі збільшення навантаження на систему в місті та області введуть графіки відключень електроенергії.

Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутись до нормального режиму електропостачання, — наголошує ДТЕК.

У Харкові внаслідок російських ударів зруйновано трансформаторні підстанції та ТЕЦ, є проблеми зі зв’язком. Проте варіант евакуації через загрозу блекауту не розглядається, повідомив 24 березня міський голова Ігор Терехов.

Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням все місто. Дуже серйозні руйнування.