ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии в результате атаки 22 марта

ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии в результате атаки 22 мартаhttps://racurs.ua/n193666-dtek-poteryal-polovinu-generacii-elektroenergii-v-rezultate-ataki-22-marta.htmlРакурс
Російська атака на енергосистему України в п’ятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК втратив половину генерації електроенергії.
Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення — будемо з’ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць, — заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.
Енергетикам вдалося повернути в Одесу світло. У разі збільшення навантаження на систему в місті та області введуть графіки відключень електроенергії.
Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутись до нормального режиму електропостачання, — наголошує ДТЕК.
У Харкові внаслідок російських ударів зруйновано трансформаторні підстанції та ТЕЦ, є проблеми зі зв’язком. Проте варіант евакуації через загрозу блекауту не розглядається, повідомив 24 березня міський голова Ігор Терехов.
Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням все місто. Дуже серйозні руйнування.
Але (…) питання про евакуацію із міста не стоїть. Працюють магазини, заправки, аптеки, кілька фітнес-залів. Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи їхати, — сказав він в етері телемарафону.