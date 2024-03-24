Штурм Орловки на Бахмутском направлении сняла камера GoPro бойца Третьей штурмовой

https://racurs.ua/n193668-shturm-orlovki-na-bahmutskom-napravlenii-snyala-kamera-gopro-boyca-tretey-shturmovoy-video.html

Ракурс

Бійці Третої штурмової бригади показали кадри з GoPro нещодавнього штурмового бою проти російських окупантів у Орлівці.

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Аби не дозволити ворогу накопичити сили у селищі та відкинути ворожу піхоту, в атаку вступили бійці 2-ї роти HYDRA 2-го мехбату.

На відео видно, як український підрозділ випалював позиції армії рф трофейними термобарами, вів ближній бій та не стримуючи емоцій відстрілював росіян, які не збиралися ані відходити, ані здаватися.

Противник на цій ділянці фронту вже тривалий час проводить активні наступальні дії, веде інтенсивні обстріли та атакує українські позиції. Аби не дозволити армії рф зосереджувати сили у селищі та просуватися далі, бійці бригади рушили на штурм вулиць Орлівки.

Бойові групи десантувалися, розосередилися та розпочали зачистку на двох вулицях населеного пункту. Окупанти засіли в будинках колишніх місцевих мешканців, підвалах, дахах, і не збиралися ані відходити, ані здаватися. Так розпочався жорсткий бій до остаточного знищення живої сили ворога у секторі штурму. Штурмовики валили противника зі стрілецької зброї, гранатами та з РПГ.

А свої дрони у небі координували дії бійці та допомагали працювати ще влучніше.