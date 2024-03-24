Почасовые отключения света были введены в Харькове и области

https://racurs.ua/n193673-pochasovye-otklucheniya-sveta-vvedeny-v-harkove-i-oblasti.html

Ракурс

Погодинні відключення світла ввели у Харкові та області. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області — по дві. Графік діятиме з 25 по 31 березня.

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У Харкові ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів — квартир і будинків — у місті та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Місцева влада, усі служби, уряд чітко розуміють терміни й технічну основу для нормалізації ситуації, повідомив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців.

В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено.

В Одесі повернулися стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання електрики у пікові години.

У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень світла. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Очільник «Укренерго» Кудрицький заявив, що через останні масовані комбіновані удари з боку росії, українська енергосистема зазнала збитків у щонайменше 100 мільйонів євро. Йдеться лише про високовольтне обладнання підприємства.

Він зокрема зазначив, що якби не попередня підготовка до прогнозованих ударів РФ по енергетиці, то пошкодження могли бути вдвічі більшими.