ГУР заявило о критических повреждениях БДК «Ямал». Фото:

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Ракурс

Великий десантний корабель «Ямал» перебуває в критичному стані після атаки ЗСУ.

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У тимчасово окупованому Криму 23 березня українські військові успішно атакували об'єкти Чорноморського флоту держави-агресора рф. Під ударом, зокрема, опинився 13-й судноремонтний завод ЧФ росії у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований ВДК «Ямал». Про це Головне управління розвідки Міноборони України 25 березня повідомило в Telegram.

Зазначається, що пошкодження цього судна критичні — пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об'єктів терористичної росії уточнюються, — заявили в ГУР.

Розвідники додали, що ВДК «Ямал» брав участь в анексії Криму. Однак з 2017 по 2023 рік він перебував на ремонті у Севастополі.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Збройні сили України вдарили по 13-му судноремонтному заводу рф у Севастополі. Саме там на момент атаки стояв великий десантний корабель «Ямал», який окупанти ремонтували з 2017 до 2023 року. Крім того, був уражений ВДК «Азов».