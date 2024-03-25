Папа Римский прокомментировал российские атаки на инфраструктуру Украины. Фото:

https://racurs.ua/n193678-papa-rimskiy-prokommentiroval-rossiyskie-ataki-na-infrastrukturu-ukrainy.html

Ракурс

Папа Римський Франциск згадав про «стражденну Україну».

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Під час промови у Ватикані він прокоментував знищення російською армією української критичної інфраструктури. Понтифік наголосив, що це загрожує Україні гуманітарною катастрофою. Він закликав молитися за тих, хто опинився без світла через російську агресію. Про це повідомило видання Vatican News.

Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи. Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна, — заявив він.

Нагадаємо, 22 березня російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК втратив половину генерації електроенергії. Зокрема, в Харкові внаслідок російських ударів були зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

А у ніч на 23 березня ворог атакував енергетичні об'єкти Миколаївської та Одеської областей. Внаслідок руйнувань застосовані екстрені відключення світла в Одесі та Одеському районі.

Джерело: Vatican News