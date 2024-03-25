Армія рф вдарила дронами по енергооб'єктах двох областей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193676-shahedy-poshkodyly-energoobiekty-v-dvoh-oblastyah-ukrayiny-ie-poraneni.html

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Російська армія актувала південні регіони України ударними дронами.

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У ніч проти 25 березня окупанти атакували кількома хвилями дронів типу Shahed з акваторії Чорного моря. По чотири «Шахеди» збили на Одещині та Миколаївщині. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об'єкту, де спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Унаслідок падіння збитого «Шахеда» в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки. Поранення дістали 11 осіб, двох із постраждалих довелося госпіталізувати.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що також пошкоджені будинки в одному з мікрорайонів Миколаєва.

Перебувала під ворожим ударом і Одеська область — окупанти спрямували ударні безпілотники. Як повідомив у Telegram керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури.

У ДТЕК поінформували, що в Одесі під час нічної атаки ворог пошкодив один із високовольтних енергооб'єктів НЕК «Укренерго». Через це без світла залишилися жителі Пересипського району міста. Енергетики зуміли відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури, але ситуація складна. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявляв, що російська атака на енергосистему України, яка відбулася 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК того дня втратив половину генерації електроенергії.