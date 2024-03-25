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Ракурс
Пораженная ударными дронами нефтебаза в Гвардейском. Фото из сети

Спутник сделал снимки пораженной дронами нефтебазы в Крыму (ФОТО)

25 мар 2024, 10:51
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Нафтобаза в населеному пункті Гвардійське під Сімферополем була атакована 23 березня.


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Ударні дрони атакували нафтобазу окупантів, яка розташована поряд з однойменною авіабазою. Місцеві мешканці чули в цьому районі близько двох десятків вибухів, після чого розпочалась сильна пожежа та задимлення. Про це повідомляли моніторингові Telegram-канали.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер» щонайменше три паливні резервуари були пошкоджені внаслідок вибухів на нафтобазі у Гвардійському. Про це свідчать супутникові знімки.

Нафтобаза у Гвардійському. Фото: «Кримський вітер»

Нафтобаза у Гвардійському. Фото: «Кримський вітер»

Нафтобаза у Гвардійському. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Сили оборони завдали успішних ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Зокрема, в Севастополі були уражені декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту, центр зв’язку, а також великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал», останній дістав критичні пошкодження. Крім того, ЗМІ повідомляли про влучання двох ракет у новітній російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Источник: Ракурс


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