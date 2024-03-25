Уражена ударними дронами нафтобаза у Гвардійському. Фото з мережі

https://racurs.ua/ua/n193680-suputnyk-zrobyv-znimky-urajenoyi-dronamy-naftobazy-v-krymu-foto.html

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Нафтобаза в населеному пункті Гвардійське під Сімферополем була атакована 23 березня.

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Ударні дрони атакували нафтобазу окупантів, яка розташована поряд з однойменною авіабазою. Місцеві мешканці чули в цьому районі близько двох десятків вибухів, після чого розпочалась сильна пожежа та задимлення. Про це повідомляли моніторингові Telegram-канали.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер» щонайменше три паливні резервуари були пошкоджені внаслідок вибухів на нафтобазі у Гвардійському. Про це свідчать супутникові знімки.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Сили оборони завдали успішних ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Зокрема, в Севастополі були уражені декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту, центр зв’язку, а також великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал», останній дістав критичні пошкодження. Крім того, ЗМІ повідомляли про влучання двох ракет у новітній російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».