Суд назначил дату начала первого судебного процесса над Трампом

https://racurs.ua/n193700-sud-naznachil-datu-nachala-pervogo-sudebnogo-processa-nad-trampom.html

Ракурс

Суддя округу Манхеттен міста Нью-Йорк призначив на 15 квітня дату початку судового процесу над Трампом у справі про вплив на вибори.

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Нині Мерчан відкинув аргументи захисту про те, що прокурори нібито навмисне приховували десятки тисяч сторінок матеріалів попереднього федерального розслідування. Він відмовив адвокатам Трампа в подальшій відстрочці судового слухання.

«Європейська правда» пише, що кримінальна справа щодо Трампа, про яку йдеться, стане першою, яка перейде на етап розгляду по суті.

«Ракурс» писав, що Трамп виграв апеляцію — суд Нью-Йорку зменшив йому заставу у справі про цивільне шахрайство з 464 млн до 175 млн дол., а також дав відстрочку на десять днів для її внесення.

Трампа звинувачують у завищенні своїх статків для омани кредиторів.